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В «Пространстве Заря» появится гостиная
Фото: Пространство Заря / vk.com/zarya.official
Открытием гостиной решили отметить год существования «Пространства Заря» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Первым днём работы гостиной станет ближайшая суббота.
Планируется, что гостиная «Пространства Заря» станет местом, где жители всех районов города (а не только Орджоникидзевского) смогут встречаться, обсуждать волнующие темы, устраивать чтения и даже совместно заниматься творчеством. Специально для гостей гостиной в «Пространстве Заря» формируется своя библиотека, состоящая, в основном, из книг про изобразительное искусство, архитектуру и кинематограф. Стены гостиной предполагается украсить работами современных уральских художников, которые тоже могут стать предметом обсуждений для посетителей.
Открытие гостиной намечено на 20 января. Первых гостей она примет в два часа дня. Стать одним из гостей можно по регистрации в онлайн-режиме.
Планируется, что гостиная «Пространства Заря» станет местом, где жители всех районов города (а не только Орджоникидзевского) смогут встречаться, обсуждать волнующие темы, устраивать чтения и даже совместно заниматься творчеством. Специально для гостей гостиной в «Пространстве Заря» формируется своя библиотека, состоящая, в основном, из книг про изобразительное искусство, архитектуру и кинематограф. Стены гостиной предполагается украсить работами современных уральских художников, которые тоже могут стать предметом обсуждений для посетителей.
Открытие гостиной намечено на 20 января. Первых гостей она примет в два часа дня. Стать одним из гостей можно по регистрации в онлайн-режиме.
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