Наркологи начали активнее проверять свердловских школьников и студентов на употребление запрещённых веществ





– отметил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. «В прошлом учебном году по итогам социально-психологического тестирования в "группу риска" включено 9,1% от общего числа его участников. Эта цифра немного ниже, чем показатель предыдущих лет, – в 2021-2022 годах он составлял 9,3%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области наркологи начали активнее проверять школьников и студентов на склонность к зависимостям и употребление запрещённых веществ с помощью социально-психологических тестов.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, школьников младше 16 лет проверяют только при наличии согласия родителей. Ребята старше 15 лет и студенты могут дать согласие на проверку без участия своих законных представителей. Всего за 2022-2023 учебный год тестирование прошли 235 тысяч человек.Идея теста заключается в том, чтобы выявить «группу риска», с которой психиатры-наркологи могут начать работать до того, как юные уральцы окажутся под влиянием опасной зависимости.Там также отметили, что из тех, кто прошел тестирование с января по июнь 2023 года, не было выявлено ни одного факта употребления наркотиков. Кроме этого, в этот же период сократилось количество отказов от участия в таких проверках – оно составило менее 1% от общего числа «группы риска». Подчеркивается, что чаще от прохождения теста отказываются не юные уральцы, а их родители.