Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургском посёлке Чусовское Озеро на месяц перекроют улицу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В посёлке Чусовское Озеро, входящим в состав Екатеринбурга, хотят на месяц перекрыть проезд по улице Зелёной в районе жилого дома №38.
Ограничения будут действовать с 23 января по 23 февраля 2024 года.
«Это связано с проведением работ по строительству сетей водопровода на улице Зелёной. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в мэрии.
Ограничения будут действовать с 23 января по 23 февраля 2024 года.
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