В екатеринбургском посёлке Чусовское Озеро на месяц перекроют улицу





– сообщили «Вечерним ведомостям» в мэрии. «Это связано с проведением работ по строительству сетей водопровода на улице Зелёной. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В посёлке Чусовское Озеро, входящим в состав Екатеринбурга, хотят на месяц перекрыть проезд по улице Зелёной в районе жилого дома №38.Ограничения будут действовать с 23 января по 23 февраля 2024 года.