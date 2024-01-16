Волонтёры «ЗООзащиты» ищут добровольцев для спасения собак из екатеринбургского приюта





– рассказали «Вечерним ведомостям» волонтёры фонда. «Дело в том, что в муниципальном приюте снова не хватает мест для бездомных животных, так как некоторые собаки не могут найти новых хозяев уже несколько лет. Год назад была аналогичная ситуация, на улице чуть не оказались 44 собаки. Сегодня угроза нависла над 20 собаками»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Волонтёры «ЗООзащиты» ищут добровольцев, которые будут готовы сфотографироваться с собаками из екатеринбургского муниципального приюта, которые давно ищут семью, и рассказать о них в своих социальных сетях, чтобы спасти.Речь идёт о собаках, которые до попадания в приют были домашними и из-за особенности породы или здоровья не смогут самостоятельно выжить в городе. Если их выпустят на улицу, они быстро погибнут.Те, кто готов помочь собакам, могут написать волонтёру «ЗООзащиты» в WhatsApp по номеру: +7 (912) 265-94-70.Фотосессия с подопечными приюта будет проходить в ближайшее воскресенье, 21 сентября, с 13.00 до 16.00 на территории «Спецавтобазы» по адресу улица Посадская, 3.