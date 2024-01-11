В Свердловской области за неделю зарегистрировали 41 тысячу новых случаев ОРВИ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За первую рабочую неделю в Свердловской области зарегистрировали 41 тысячу новых случаев ОРВИ, что в два раза больше, чем было выявлено в праздничные выходные, и на 36,9% выше среднего многолетнего уровня.Заболеваемость выше среднеобластной фиксируется в Богдановиче, Сухом Логе, посёлке Уральский, Староуткинске, Сысертском ГО, Полевском, Каменске-Уральском. В Екатеринбурге за минувшую неделю выявили 17,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 43% и выше среднего многолетнего уровня на 29,8%,Больше половины заболевших (51,9%) – дети. Доминирует вирус гриппа А, также выделены риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, РС-вирусы, аденовирусы и другие, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Специалисты подчеркивают, что подобная ситуация для текущего сезона стандартна, так как после новогодних каникул население начинает активнее возвращаться к работе и обращаться к врачам при появлении симптомов болезни.