Екатеринбург оказался в топе городов по количеству рабочих совещаний в праздники

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области стали больше работать, даже в праздники. 1 января жители региона совершили в 2,5 раза больше рабочих созвонов, чем годом ранее.Такие сведения приводят аналитики отечественной платформы для проведения онлайн-встреч «МТС Линк». По их данным, активнее всего жители области проводили рабочие совещания 4, 5 и 8 января. В эти дни было зафиксировано лишь на 30% меньше созвонов, чем в будние дни, и на 51% больше, чем в те же даты в 2023 году. Меньше всего уральцы поднимали рабочие вопросы 31 декабря и 7 января.Екатеринбург при этом попал в топ-10 городов, жители которых активно проводили рабочие совещания в праздничные дни.