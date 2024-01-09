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Екатеринбург оказался в топе городов по количеству рабочих совещаний в праздники
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области стали больше работать, даже в праздники. 1 января жители региона совершили в 2,5 раза больше рабочих созвонов, чем годом ранее.
Такие сведения приводят аналитики отечественной платформы для проведения онлайн-встреч «МТС Линк». По их данным, активнее всего жители области проводили рабочие совещания 4, 5 и 8 января. В эти дни было зафиксировано лишь на 30% меньше созвонов, чем в будние дни, и на 51% больше, чем в те же даты в 2023 году. Меньше всего уральцы поднимали рабочие вопросы 31 декабря и 7 января.
Екатеринбург при этом попал в топ-10 городов, жители которых активно проводили рабочие совещания в праздничные дни.
Такие сведения приводят аналитики отечественной платформы для проведения онлайн-встреч «МТС Линк». По их данным, активнее всего жители области проводили рабочие совещания 4, 5 и 8 января. В эти дни было зафиксировано лишь на 30% меньше созвонов, чем в будние дни, и на 51% больше, чем в те же даты в 2023 году. Меньше всего уральцы поднимали рабочие вопросы 31 декабря и 7 января.
Екатеринбург при этом попал в топ-10 городов, жители которых активно проводили рабочие совещания в праздничные дни.
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