Серовской суд взыскал с предприятия в пользу работника и его супруги 2,5 миллиона рублей





– рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Полученная травма отнесена к категории тяжких, работнику определена утрата профессиональной трудоспособности в размере 60%, мужчине установлена третья группа инвалидности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове суд взыскал с «Надеждинского металлургического завода» в пользу работника, получившего на производстве серьёзную травму, и его супруги 2,5 миллиона рублей.Инцидент, о котором идёт речь, произошел 25 декабря 2021 года. В тот день при отгрузке металлопроката в железнодорожный вагон одна из связок с металлом весом в 4,63 тонны скатилась в направлении мужчины и придавила ему левую ногу. В результате медикам пришлось ампутировать пострадавшему культю левой стопы.Прокурор, выступая в защиту работника, заявил о необходимости удовлетворить требования истца о компенсации в его пользу морального вреда в размере 2 миллионов рублей, а также в пользу его жены в сумме 500 тысяч рублей, так как она также испытала нравственные страдания из-за травмы супруга. Серовской суд согласился с мнением прокурора и принял решение о взыскании данной суммы с предприятия.Судебный акт в законную силу не вступил.