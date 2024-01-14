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Екатеринбуржцев напугали крики мужчины в отделении полиции №5
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцев, находившихся в отделении полиции №5, на Сакко и Ванцетти, 119, в ночь с 13 на 14 января, напугали крики мужчины, которые они слышали.
Видео, на которое удалось записать жуткие крики, опубликовали в телеграм-канале «Екатеринбург Свет». По словам очевидцев, мужчина кричал, как минимум, полтора часа.
В УМВД по Екатеринбургу информацию о том, что находившийся в помещении для задержанных мужчина вел себя беспокойно и кричал. В полиции сообщили, что его задержали в районе цирка с признаками сильного опьянения. Позже его передали медиков, которые доставили его в наркологическую клинику.
Видео, на которое удалось записать жуткие крики, опубликовали в телеграм-канале «Екатеринбург Свет». По словам очевидцев, мужчина кричал, как минимум, полтора часа.
В УМВД по Екатеринбургу информацию о том, что находившийся в помещении для задержанных мужчина вел себя беспокойно и кричал. В полиции сообщили, что его задержали в районе цирка с признаками сильного опьянения. Позже его передали медиков, которые доставили его в наркологическую клинику.
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