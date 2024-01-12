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Синоптики обещают потепление в начале новой недели в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра обещают потепление уже на этой неделе в Свердловской области. По их данным, в некоторых районах региона температура воздуха днём поднимется до -3°C. При ночью ожидаются морозы до -21°C.
Сегодня, 15 января, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Днём -17…-12°C. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём -15…-13°C. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Во вторник, 16 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -20…-15°C, днём -12…-7°C, на крайнем севере до -17°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -17…-15°C, днём -10…-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 17 января, области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -16…-11°C, при натекании облачности до -6°C, на крайнем севере до -21°C. Днём -8…-3°C, в горах и низинах до -13°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -13…-11°C, днём -10…-8°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 15 января, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Днём -17…-12°C. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём -15…-13°C. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Во вторник, 16 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -20…-15°C, днём -12…-7°C, на крайнем севере до -17°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -17…-15°C, днём -10…-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 17 января, области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -16…-11°C, при натекании облачности до -6°C, на крайнем севере до -21°C. Днём -8…-3°C, в горах и низинах до -13°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -13…-11°C, днём -10…-8°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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