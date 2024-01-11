427 тысяч рублей потратили осужденные краснотурьинской колонии на кафе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Осужденные краснотурьинской колонии ИК-3 потратили в кафе рекордные 427 тысяч рублей за выходные дни с начала года. В январские праздники кафе для осужденных при колонии предлагало плов, оладьи, пирожки, сладкую выпечку и торты. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального ГУФСИН Александр Левченко.В прошлом году кафе учреждения заработало несколько миллионов рублей.Чтобы посетить кафе, осужденному нужно написать заявление с перечислением приобретаемых блюд для проверки личного счета в бухгалтерии. Деньги заключенные получают работая на производстве швейной продукции, мебели, металло- и деревообработке, производстве топливных пеллет и товаров широкого потребления. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН в 2023 году было произведено продукции на 82 миллиона рублей.