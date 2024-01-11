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427 тысяч рублей потратили осужденные краснотурьинской колонии на кафе

15.48 Воскресенье, 14 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Осужденные краснотурьинской колонии ИК-3 потратили в кафе рекордные 427 тысяч рублей за выходные дни с начала года. В январские праздники кафе для осужденных при колонии предлагало плов, оладьи, пирожки, сладкую выпечку и торты. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального ГУФСИН Александр Левченко.

В прошлом году кафе учреждения заработало несколько миллионов рублей.

Чтобы посетить кафе, осужденному нужно написать заявление с перечислением приобретаемых блюд для проверки личного счета в бухгалтерии. Деньги заключенные получают работая на производстве швейной продукции, мебели, металло- и деревообработке, производстве топливных пеллет и товаров широкого потребления. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН в 2023 году было произведено продукции на 82 миллиона рублей.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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10:06 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в серии краж у пенсионеров
09:36 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили девочку-подростка
20:04 На автодороге «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП
18:52 В Сысерти в ДТП пострадал пешеход
17:43 В школе Симановского на Вторчермете открыли новую большую столовую на 300 мест
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14:03 В Качканаре из-за ДТП поврежден трубопровод
13:05 В Краснотурьинске зарегистрировано семь случаев заражения гепатитом А
12:03 Екатеринбуржцы стали на 57% больше посещать развлекательные мероприятия в новогодние каникулы
10:55 Водитель каршеринга устроил ДТП с тремя пострадавшими в Екатеринбурге
10:44 В Екатеринбурге объехавший пробку по тротуару водитель найден сотрудниками ДПС
23:57 В первой областной больнице в Екатеринбурге успешно провели сложнейшую операцию на печени
20:50 В Екатеринбурге собираются ловить пьяных водителей в выходные
20:31 Около трёх миллиардов рублей обещают выделить на жилье для сирот в Свердловской области
20:16 В Екатеринбурге может появиться возможность оплачивать проезд в метро по биометрии
20:04 Три легковушки столкнулись с грузовиком на трассе под Екатеринбургом
17:24 Синоптики обещают 13 и 14 января в Свердловской области -40°C
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16:55 Экс-директрису свердловского ДК, где сорвался с высоты подросток-гимнаст, оштрафовали
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