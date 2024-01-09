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В школе Симановского на Вторчермете открыли новую большую столовую на 300 мест
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в школе №106, где учился Андрей Симановский (владелец «Сима-ленда»), открылась новая большая столовая. На открытии был сам Симановский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Как сообщает Е1, «такая роскошь обошлась мэрии в 173 миллиона рублей».
«Теперь для детей будет доступна столовая, площадь которой составляет 1291 квадратный метр, где смогут одновременно обедать 300 человек. В корпусе расположились обеденный зал, зона рукомойников, отдельные санузлы для детей, учителей и инвалидов, кабинет диспетчера по питанию, производственные помещения»,
— рассказала изданию URA.RU директор школы Марина Полякова.
Как сообщает Е1, «такая роскошь обошлась мэрии в 173 миллиона рублей».
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