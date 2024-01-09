В школе Симановского на Вторчермете открыли новую большую столовую на 300 мест

— рассказала изданию URA.RU директор школы Марина Полякова.

«Теперь для детей будет доступна столовая, площадь которой составляет 1291 квадратный метр, где смогут одновременно обедать 300 человек. В корпусе расположились обеденный зал, зона рукомойников, отдельные санузлы для детей, учителей и инвалидов, кабинет диспетчера по питанию, производственные помещения»,