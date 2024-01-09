В первой областной больнице в Екатеринбурге успешно провели сложнейшую операцию на печени

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В Свердловской областной клинической больнице №1 провели сложнейшую операцию на печени – удалили правую половину печени, пораженную множественными метастазами из-за онкологии. А кроме того, применили радиочастотную абляцию для разрушения двух опухолей.«Дело в том, что когда у пациента остаются здоровыми всего два сегмента левой доли печени, их объёма не хватает для нормального функционирования после радикальной резекции. Согласно мировым данным, чтобы минимизировать риск острой печёночной недостаточности, у пациента, перенёсшего химиотерапию, объём здоровой части печени после обширной резекции должен составлять более 40%. Поэтому зачастую такие пациенты считаются неоперабельными. Но за счёт гипертрофии, вызванной эмболизацией, мы получаем достаточный объём здоровой части печени и можем успешно провести операцию, что и было сделано в данном случае. А примененный в этот раз метод радиочастотной абляции позволил выполнить деструкцию двух небольших метастатических очагов в левой доле, не прибегая к атипичной резекции, которая несла бы в себе значительно больше рисков осложнений», – рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олег Орлов.Сообщается, что несмотря на сложность операции, пациентка быстро восстановилась и заявила, что рада, что ей провели операцию именно в Екатеринбурге.