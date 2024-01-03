В Екатеринбурге собираются ловить пьяных водителей в выходные

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Рейд «Безопасная дорога» планируют проводить сотрудники екатеринбургской ГИБДД с 12 по 14 января. Целью рейда станет поиск пьяных водителей, а также тех, кто лишён прав или никогда их не имел.В ГИБДД столицы Урала рассказали, что экипажи ДПС будут ловить не только пьяных и «безправных» водителей, но и проверять безопасность перевозки детей.«Управление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением Правил дорожного движения, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. За данное грубое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 000 рублей», – напомнили в ГИБДД.