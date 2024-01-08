Около трёх миллиардов рублей обещают выделить на жилье для сирот в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Свердловской области утверждена программа по обеспечению жильем сирот до 2030 года. Согласно документу, на эти нужды в 2024 году отправят около трёх миллиардов рублей.Указанных средств хватит на обеспечение жильем около 800 человек. Сообщается, что 2,7 млрд – это средства из бюджета региона, а 327 миллионов – федеральное финансирование.В департаменте информационной политики Свердловской области сообщают, что в 2023 году жильем обеспечили 888 сирот. Самое большое количество квартир было выделено в Нижнем Тагиле, там 122 человека получили жилье. В Ревде квартиры получили 108 человек, а в Первоуральске – 90.