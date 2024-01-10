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Синоптики обещают 13 и 14 января в Свердловской области -40°C
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков «Уральского гидрометцентра», грядущие выходные в Свердловской области будут очень холодными. На севере региона 13 и 14 января ожидаются морозы до -40°C.
В субботу, 13 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днём местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -24…-19°C, на севере -30…-25°C, на крайнем севере сильный мороз -40…-35°C. Днём -24…-19°C, на севере -30…-25°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ночью и днём -21…-19°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 3-8 м/сек.
В воскресенье, 14 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -35…-30°C, на крайнем севере сильный мороз до -40°C, на крайнем юге до -25°C. Днём -23…-18°C, на крайнем севере до -28°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -28…-26°C, днём -20…-18°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 13 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днём местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -24…-19°C, на севере -30…-25°C, на крайнем севере сильный мороз -40…-35°C. Днём -24…-19°C, на севере -30…-25°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ночью и днём -21…-19°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 3-8 м/сек.
В воскресенье, 14 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -35…-30°C, на крайнем севере сильный мороз до -40°C, на крайнем юге до -25°C. Днём -23…-18°C, на крайнем севере до -28°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -28…-26°C, днём -20…-18°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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