Уральцы стали больше заботиться о своём психологическом здоровье





– отметил Олег Сердюк. «Здесь сыграла свою роль обширная психообразовательная работа как самой психиатрической службы, так и постоянный рост психологической грамотности граждан. Обращение к психиатрам становится нормой, все больше граждан уже имеют своего психотерапевта, психолога, и уровень стигматизации психиатрии снижается»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральцы стали серьёзнее относиться к своему психологическому здоровью. По словам главного внештатного психиатра свердловского Минздрава, главврача СОКПБ Олега Сердюка, за последние 15 лет количество обращений к психиатрам заметно увеличилось.Об этом он заявил в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции «Интерфакс» по теме «Психоэмоциональное состояние уральцев», где также выступали и другие представители свердловского ведомства.За всё время психологическая служба Свердловской области предоставила стационарное лечение более чем 27 000 пациентам. Ещё 800 000 человек обращались к психиатрам, из которых около 320 000 обратились по поводу заболеваний. Под диспансерным наблюдением находится сейчас 122 000 человек, в том числе 37 000 детей и подростков.Эксперты отмечают, что, чаще всего людей беспокоят собственные переживания, вопросы адаптации, отношения с окружающими и состояние собственного здоровья.Главный внештатный детский психиатр Минздрава Свердловской области, заведующая областным детским консультативным отделением филиала «Детство» СОКПБ Ирина Гордеева подчеркнула, что на базе филиала три года назад был создан Областной центр психологической поддержки для детей и подростков, где, по её словам, только за 2023 год оказали помощь 2139 детям и подросткам, из которых 69% были в группе суицидального риска. Ещё 15% имели проблемы с общением в школах или детских садах, у 12% были расстройства пищевого поведения.В связи с ростом невротических расстройств у детей, специалисты обращают внимание родителей на то, что важно быть ближе к своему ребёнку и доверять ему.