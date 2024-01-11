Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Степана Разина
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Степана Разина, от Фурманова до Фрунзе. Ограничение будет действовать с 29 января по 29 февраля 2024 года.
Ближе к дате перекрытия там установят специальные знаки, для информирования водителей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие необходимо для ремонта дождевой канализации, который будут проводить специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения».
Подчеркивается, что ремонтные работы на движении общественного транспорта никак не скажутся.
Ближе к дате перекрытия там установят специальные знаки, для информирования водителей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие необходимо для ремонта дождевой канализации, который будут проводить специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения».
Подчеркивается, что ремонтные работы на движении общественного транспорта никак не скажутся.
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