Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Степана Разина, от Фурманова до Фрунзе. Ограничение будет действовать с 29 января по 29 февраля 2024 года.Ближе к дате перекрытия там установят специальные знаки, для информирования водителей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие необходимо для ремонта дождевой канализации, который будут проводить специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения».Подчеркивается, что ремонтные работы на движении общественного транспорта никак не скажутся.