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Свердловский Минздрав хочет снять с себя обязанность обеспечивать Мишу Бахтина «Спинразой»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское министерство здравоохранения пытается через с суд снять с себя обязанность обеспечивать маленького Мишу Бахтина со СМА жизненно необходимым ему препаратом «Спинраза».
Как сообщила «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина, заседание, на котором представители ведомства просили о прекращении исполнительного производства, обязывающего предоставлять ребёнку лекарство, проходило сегодня.
Решение суд пока не вынес, объявив перерыв до 16 февраля.
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было.
Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Теперь Минздрав хочет отменить обязанность, наложенную тем решением суда.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина, заседание, на котором представители ведомства просили о прекращении исполнительного производства, обязывающего предоставлять ребёнку лекарство, проходило сегодня.
«Они настаивают на том, что Мише терапия не нужна. Их основной довод – это то, что была проведена врачебная комиссия по отмене решения о назначении препарата. Нас об этом не уведомили. Комиссия проходила без нашего согласия и без нашего присутствия. Мы не были в курсе, что она проходит. Предварительного осмотра ребёнка тоже не было. Конечно, мы будем оспаривать эту ситуацию, так как у нас написан запрет о проведении врачебных комиссий и консилиумов без нашего ведома, без нашего добровольного согласия и личного присутствия»,
– рассказала Яна.
Решение суд пока не вынес, объявив перерыв до 16 февраля.
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было.
Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Теперь Минздрав хочет отменить обязанность, наложенную тем решением суда.
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