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В Свердловской области увеличили размер Демидовских премий до двух миллионов рублей
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Свердловской области вдвое увеличили размер Демидовских премий, которые присуждаются раз в год учёным страны за вклад в развитие отечественной и мировой науки.
В 2024 году церемония награждения Демидовских лауреатов должна состояться 16 февраля. Традиционно она проходит в резиденции губернатора. Ожидается, что в этом году лауреаты также выступят там с лекциями перед студентами уральских вузов.
Изначально Демидовская премия ежегодно вручалась с 1832 по 1865 годы, но потом от этой идеи отказались. Возродить традицию свердловское правительство решило в 1993 году. С тех пор лауреатами стали 107 российских учёных.
«Губернатор Свердловской области, президент Научного Демидовского фонда Евгений Куйвашев и члены попечительского совета – известные уральские промышленники – приняли решение об увеличении размера Демидовских премий с 1 до 2 миллионов рублей»,
– рассказали в департаменте информационной политики региона.
В 2024 году церемония награждения Демидовских лауреатов должна состояться 16 февраля. Традиционно она проходит в резиденции губернатора. Ожидается, что в этом году лауреаты также выступят там с лекциями перед студентами уральских вузов.
Изначально Демидовская премия ежегодно вручалась с 1832 по 1865 годы, но потом от этой идеи отказались. Возродить традицию свердловское правительство решило в 1993 году. С тех пор лауреатами стали 107 российских учёных.
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