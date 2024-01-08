В Свердловской области увеличили размер Демидовских премий до двух миллионов рублей





– рассказали в департаменте информационной политики региона. «Губернатор Свердловской области, президент Научного Демидовского фонда Евгений Куйвашев и члены попечительского совета – известные уральские промышленники – приняли решение об увеличении размера Демидовских премий с 1 до 2 миллионов рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области вдвое увеличили размер Демидовских премий, которые присуждаются раз в год учёным страны за вклад в развитие отечественной и мировой науки.В 2024 году церемония награждения Демидовских лауреатов должна состояться 16 февраля. Традиционно она проходит в резиденции губернатора. Ожидается, что в этом году лауреаты также выступят там с лекциями перед студентами уральских вузов.Изначально Демидовская премия ежегодно вручалась с 1832 по 1865 годы, но потом от этой идеи отказались. Возродить традицию свердловское правительство решило в 1993 году. С тех пор лауреатами стали 107 российских учёных.