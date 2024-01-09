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Прокуратура обещала проверить длинные очереди на входе в Кольцово
Фото: Вечерние ведомости
Уральцы пожаловались на длинные очереди на входе в аэропорт Кольцово. Из-за этого людям приходится долго стоять на морозе прежде, чем у них получается попасть в обогреваемое помещение.
По данным портала «Е1», такая ситуация как у внутреннего терминала, так и у международного.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры заявили, что все пропускные технические средства находятся в исправном состоянии и бесперебойно обеспечивают пропуск пассажиров в аэропорт, сославшись на то, что очереди образовываются из-за увеличения пассажиропотока в определенные часы прилётов и вылетов самолётов.
Тем не менее транспортная прокуратура организовала проверку, обещав дать оценку соблюдению работниками аэропорта законодательства о транспортной безопасности и о защите прав потребителей.
По данным портала «Е1», такая ситуация как у внутреннего терминала, так и у международного.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры заявили, что все пропускные технические средства находятся в исправном состоянии и бесперебойно обеспечивают пропуск пассажиров в аэропорт, сославшись на то, что очереди образовываются из-за увеличения пассажиропотока в определенные часы прилётов и вылетов самолётов.
«В настоящее время скопления большого количества пассажиров на входах не наблюдается, аэропорт работает в штатном режиме»,
– подчеркнули в ведомстве.
Тем не менее транспортная прокуратура организовала проверку, обещав дать оценку соблюдению работниками аэропорта законодательства о транспортной безопасности и о защите прав потребителей.
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