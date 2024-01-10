Свердловчане спасли рысь, сову и косулю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первые полторы недели 2024 года оказались богаты на чудесные истории спасения диких животных жителями Свердловской области. Неравнодушные уральцы с готовностью принимают участие в судьбе травмированных, обессилевших или замерзающих созданий.Жители Первоуральского обнаружили одинокого рысёнок. Малыш, по какой-то причине оказавшийся без родителей, долгое время находился без еды и был обречён на голодную смерть, если бы не помогли люди. Волонтёры Российского экологического общества смогли отловить дикого «котёнка» и передали его в «Рысиный патруль» — группу быстрого реагирования по спасению диких и экзотических животных. Там малыша подкормили, подлечили и передали в Центр реабилитации диких животных «Альфа», который находится в селе Кадниково. Рысёнка — который оказался девочкой — назвали Афиной.В Екатеринбурге, меж тем, спасали сов. Это зимой наблюдается массовое появление этих диких птиц в городе, что связано, скорее всего, с активным строительством, вырубками лесов и — соответственно — уничтожением естественных мест обитания этих птиц. Чаще всего екатеринбуржцы ограничиваются фотосессиями залетевших к их домам сов, но в некоторых случаях крылатую хищницу приходится спасть. Так, на улице Щербакова люди увидели неясыть, которая от истощения не могла даже взлететь. По информации телеграм-канала «Инцидент. Екатеринбург», сову взяла к себе екатеринбурженка. После того, как птицу удалось отогреть и подкормить, её отвезли для дальнейшего восстановления сил в питомник для диких птиц.Ещё более невероятная история случилась возле города Берёзовского. Проезжавший по загородной дороге мужчина увидел на дороге косулю. Она была в таком состоянии, что поначалу показалась мёртвой. Но когда автолюбитель заметил, что она ещё дышит, попытался найти специалистов, кто бы мог помочь сбитой машиной косуле. На обзвон разных служб и безуспешные ожидания егеря ушло два часа. Чтобы животное не замёрзло на продуваемой трассе, его, как смогли, укутали в тёплое.Наконец, свердловчанин понял, что помощи ждать неоткуда, и самостоятельно отвёз косулю в Центр спасения животных в Полевском. Как мужчина рассказал порталу Е1, уже по дороге, отогревшись, косуля ожила, начала вести себя активно. Когда в полевском Центре её осмотрели, то заверили, что животное выживет. И это — настоящее чудо, ведь чаще всего получившие на дорогах хоть сколько-нибудь сильную травму копытные погибают.