Владельцы двух иномарок «стрясли» с мэрии Екатеринбурга более 600 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Администрация города Екатеринбурга должна выплатить владельцам двух иномарок 677 тысяч рублей. Соответствующее решение Ленинского районного суда подтвердил Свердловский областной суд, где рассмотрели апелляционные жалобы о назначенных выплатах за возмещение ущерба.Названная выше сумма должна покрыть расходы на ремонт двух машин иностранного производства, сильно пострадавших в июле 2021 года во время ночных гидравлических испытаний. Обе машины — «Мерседес» и «Шкода» — были припаркованы на улице Гоголя, где летней ночью из земли вдруг начал бить «фонтан». Мощная струя воды залила движимое имущество екатеринбуржцев, а песок и камни, которыми «жонглировала» струя, поцарапали корпуса машин и оставили на них вмятины.Владелец «Мерседеса» через суд потребовал с мэрии города 323 600 рублей в качестве возмещения ущерба, а владелец «Шкоды» — 333 400 рублей, которые он заплатил за ремонт машины. Ленинский районный суд требование удовлетворил, а Свердловский областной суд это решение подтвердил.