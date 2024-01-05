На «Тропе жизни» в Берёзовском появились правила кормления птиц

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Снегопады и холода, бьющие этой зимой рекорды на территории Свердловской области, сильно угрожают всем видам местных птиц. Из-за обильно выпадающих осадков пернатым сложно находить для себя пропитание, а пережить ночную стужу на голодный желудок для многих птиц задача почти невыполнимая.Сердобольные уральцы, заметив зимние страдания птиц, бросаются крошить на сугробы хлеб и сыпать семечки. Вот только такая «помощь» зачастую оказывается птахам только во вред. Чтобы напомнить об этом мастер отдела благоустройства МКУ «Благоустройство и ЖКХ» города Берёзовского Дмитрий Нуриев вывесил на общее обозрение памятку о том, как правильно подкармливать птиц, чем можно их кормить, а что давать не стоит. В частности, губительными для здоровья птиц могут оказаться солёные семечки (солёные продукты живности кушать вообще не рекомендуется) и ржаной хлеб, от которого в зобу пернатых возникает брожение. Кроме того, в памятке приведена инструкция по сооружению птичьей кормушки.Плакат с правилами кормления птиц появился в Берёзовском рядом с так называемой «Тропой жизни». Эта популярная среди местных жителей дорожка для занятий спорта пролегает по лесополосе рядом с Лесозаводским микрорайоном города.