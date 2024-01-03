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Власти Екатеринбурга обещают отремонтировать 140 многоэтажек в 2024 году
Фото: Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга обещают провести капитальный ремонт в 140 многоэтажках в 2024 году. Соответствующее постановление подписал городской глава.
Ремонт проводится в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2053 годы, подчеркнули в мэрии.
Познакомиться со списком домов можно тут.
Ремонт проводится в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2053 годы, подчеркнули в мэрии.
Познакомиться со списком домов можно тут.
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