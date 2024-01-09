За сутки в информационный центр СК обратилось 235 жителей Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в информационный центра СК из Свердловской области поступило 235 обращений от граждан. Всего в ведомство за день обратилось 3516 человек. Из них 187 через многоканальную телефонную линию и 3329 через соцсети.Больше всего вопросов поступало от жителей Новосибирской области – в СК обратилось 658 человек. На втором месте Челябинская (314), и на третьем Свердловская (235). Пятерку лидеров замкнули Тюменская (232) и Московская (221) области.Отмечается, что больше всего обращений были связаны с нарушениями в сфере миграции – 23%. Также обращались по поводу ненадлежащего теплоснабжения жилых помещений – 14% – и иным нарушениям в сфере ЖКХ – 12%. Были обращения и от участников боевых действий и их семей – 8%. Ещё 3% касались нарушения прав несовершеннолетних и 1% нарушения прав жильцов аварийных домов.Оставшиеся обращения, касающиеся социальных и иных вопросов, составили 20% и 17% соответственно.Также за сутки в СК дали 3106 разъяснений и консультаций, организовали 410 рассмотрений, 200 личных приёмов и обработали 548 комментариев в социальных сетях.