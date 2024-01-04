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Житель Ирбитского района обвинил врачей в смерти своей матери
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ирбитском районе местный житель обвинил врачей в халатности из-за смерти матери. По его словам, женщине отказали в госпитализации и отправили её в мороз домой.
Об этом он рассказал в телеграм-канале «Инцидент Ирбит». По его словам, у его матери 9 января началась отдышка и отекла голень, поэтому она решила вызвать себе скорую. За помощью она обратилась примерно в 18.00, но к ней приехали только в 22.00. Уже в приёмном отделении ей сделали КТ и анализы.
Со слов уральца, во время осмотра врач причитал: «Вот, поперлись после праздников с пневмонией. Всё отделение завалено!», а потом, как утверждается, заявил, что не видит причин для госпитализации и отправил женщину домой. На часах тогда было примерно 00.30. Местный житель подчеркнул, что его мама жила в 40 километрах от больницы.
Об этом он рассказал в телеграм-канале «Инцидент Ирбит». По его словам, у его матери 9 января началась отдышка и отекла голень, поэтому она решила вызвать себе скорую. За помощью она обратилась примерно в 18.00, но к ней приехали только в 22.00. Уже в приёмном отделении ей сделали КТ и анализы.
Со слов уральца, во время осмотра врач причитал: «Вот, поперлись после праздников с пневмонией. Всё отделение завалено!», а потом, как утверждается, заявил, что не видит причин для госпитализации и отправил женщину домой. На часах тогда было примерно 00.30. Местный житель подчеркнул, что его мама жила в 40 километрах от больницы.
«В результате халатного отношения врачей 10 января в 15.00 перестало биться её сердце»,
– написал уралец.
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