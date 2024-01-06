В Екатеринбурге на месяц закроют перекресток Чкалова – Обувщиков





– передали в мэрии. «Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге специалисты «Водоканала» на месяц закроют движение на перекрестке улиц Чкалова – Обувщиков ради строительства водопровода и канализации.Ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 марта. На смеху движения общественного транспорта перекрытие не повлияет.