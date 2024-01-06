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В Екатеринбурге на месяц закроют перекресток Чкалова – Обувщиков
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге специалисты «Водоканала» на месяц закроют движение на перекрестке улиц Чкалова – Обувщиков ради строительства водопровода и канализации.
Ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 марта. На смеху движения общественного транспорта перекрытие не повлияет.
Ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 марта. На смеху движения общественного транспорта перекрытие не повлияет.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– передали в мэрии.
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