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В Екатеринбурге на месяц закроют перекресток Чкалова – Обувщиков

11.44 Четверг, 11 января 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге специалисты «Водоканала» на месяц закроют движение на перекрестке улиц Чкалова – Обувщиков ради строительства водопровода и канализации.

Ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 марта. На смеху движения общественного транспорта перекрытие не повлияет.

«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,

– передали в мэрии.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:40 Свердловская губернаторская комиссия заявила о восстановлении прав всех «обманутых дольщиков»
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