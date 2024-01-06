Глава СК заинтересовался не расселённым аварийным домом в Ревде

«Стены рушатся, фундамент трещит, нет должного отопления, подводящий трубопровод системы горячего и холодного водоснабжения водоотведения в критическом состоянии, протечка кровли, выявлены нарушения обязательных требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,

«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад по доводам обращения, о ходе организованной проверки, а также о результатах ранее расследованного уголовного дела»,