Возрастное ограничение 18+
Глава СК заинтересовался не расселённым аварийным домом в Ревде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России заинтересовался аварийным домом в Ревде, который десять лет назад построили для сирот и людей с инвалидностями, но почти сразу признали аварийным.
Ранее в социальных сетях общественники обращались к руководству ведомства с просьбой оценить действия должностных лиц регионального Минстроя и администрации района и провести проверку всего жилого фонда, который передали сиротам.
С их слов, новостройку, в которую заселили детей-сирот, признали непригодной для жилья и подлежащей сносу только тогда, когда прошёл пятилетний гарантийный срок.
Также заявляется, что застройщик присвоил бюджетные средства и в настоящее время проходит процедуру банкротства. К уголовной ответственности никого так и не привлекли.
Ранее в социальных сетях общественники обращались к руководству ведомства с просьбой оценить действия должностных лиц регионального Минстроя и администрации района и провести проверку всего жилого фонда, который передали сиротам.
С их слов, новостройку, в которую заселили детей-сирот, признали непригодной для жилья и подлежащей сносу только тогда, когда прошёл пятилетний гарантийный срок.
«Стены рушатся, фундамент трещит, нет должного отопления, подводящий трубопровод системы горячего и холодного водоснабжения водоотведения в критическом состоянии, протечка кровли, выявлены нарушения обязательных требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,
– пишут активисты.
Также заявляется, что застройщик присвоил бюджетные средства и в настоящее время проходит процедуру банкротства. К уголовной ответственности никого так и не привлекли.
«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад по доводам обращения, о ходе организованной проверки, а также о результатах ранее расследованного уголовного дела»,
– говорится в сообщении Следкома.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Бастрыкин заинтересовался избившими сверстников братьями-школьниками из Нижнего Тагила
06 января 2024
06 января 2024