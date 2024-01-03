После проверки ГИБДД екатеринбургских улиц возбуждено административной производство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне, 9 января, в Екатеринбурге сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области проверили улицы города на предмет их состояния. На трёх улицах найдены неудовлетворительные дорожные условия.Объезжая Екатеринбург с проверкой, госавтоинспектора ведомства обнаружили, что движение на улицах Серова, Фурманова и Московской представляет определённую опасность для водителей и пешеходов из-за ненадлежащего ухода подрядной организацией за дорожным полотном. Основные недостатки — гололёд на проезжей части и снежные валы вдоль неё. В некоторых местах указанных улиц валы снега достигают такой высоты, что перекрывают обзор участникам движения.По факту обследования сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области возбуждено административное производство по статье 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). В адрес подрядной организации направлены обязательные для исполнения предписания, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.