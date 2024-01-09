Свердловская губернаторская комиссия заявила о восстановлении прав всех «обманутых дольщиков»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Губернаторская комиссия заявила о восстановлении прав всех «обманутых дольщиков» в Свердловской области. Заявляется, что в минувшем 2023 году в регионе были восстановлены права остававшихся 100 дольщиков.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, часть домов застройщики достроили самостоятельно. В других ситуациях губернаторская комиссия находила инвесторов, которые соглашались закончить строительство либо оказывали поддержку дольщикам в виде выплат или предоставляли готовое жильё в обмен на земельные участки под строительство.Так, в 2023 году удалось достроить дом улице Шевелёва в Екатеринбурге. Также, по данным ДИПа, в минувшем году для дольщиков, купивших квартиры, но так их и не дождавшихся, в Первоуральске, в Екатеринбурге, в четырёх домах, расположенных в Арамильском городском округе, были организованы компенсационные мероприятия.Всего с 2017 года, когда была создана межведомственная комиссия, были восстановлены права 5,5 тысяч человек и решены вопросы по 60 долгостроям, заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.