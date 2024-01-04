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Спасатели продлили предупреждение об аномальных морозах в Свердловской области до 13 января
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спасатели продлили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области до 13 января. На крайнем севере региона ожидаются морозы до -35°C.
Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Чтобы избежать переохлаждения организма, выходя на улицу при низкой температуре, необходимо быть сытым. Одевайте несколько слоёв свободной одежды, верхняя одежда должна быть непромокаемой. В сапоги нужно положить тёплые стельки или надеть шерстяные носки. Не выходите на улицу без варежек, щеки и подбородок следует защитить шарфом»,
– рекомендуют в МЧС.
Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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