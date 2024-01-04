Спасатели продлили предупреждение об аномальных морозах в Свердловской области до 13 января





– рекомендуют в МЧС. «Чтобы избежать переохлаждения организма, выходя на улицу при низкой температуре, необходимо быть сытым. Одевайте несколько слоёв свободной одежды, верхняя одежда должна быть непромокаемой. В сапоги нужно положить тёплые стельки или надеть шерстяные носки. Не выходите на улицу без варежек, щеки и подбородок следует защитить шарфом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спасатели продлили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области до 13 января. На крайнем севере региона ожидаются морозы до -35°C.Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».