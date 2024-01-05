Екатеринбургским полигонам поручили бесплатно принимать снег от УК

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Алексей Орлов поручил полигонам Орджоникидзевского и Октябрьского районов Екатеринбурга принимать снег от управляющих компаний бесплатно. Об этом он заявил в ходе объезда города.По его мнению, это должно будет помочь решить проблему с уборкой снега во дворах.Со слов градоначальника, причины, по которым, подрядные организации не работают в полном объеме, связаны с нехваткой кадров и отказавшейся работать техникой – из-за сильных морозов некоторые машины не заводились. С связи с этим власти намерены привлекать к работе подрядные организации.Мэр также отметил, что с ноября в уральской столице выпало 112% осадков от зимней нормы. По его словам, за всё время дорожники вывезли на полигоны полмиллиона тонн снега. Он заявил, что если раньше за сутки из города вывозили по 5 тысяч тонн снега, то сейчас специалисты вывозят до 10 тысяч тонн. При это Алексей Орлов теперь ставит задачу в минимум тысяч 15 тонн.