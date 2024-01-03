В Екатеринбурге подделывали свидетельства о регистрации для зачисления детей в первые классы





– рассказали в прокуратуре. «По материалам прокуратуры района органом дознания полиции возбуждены три уголовных дела по части 5 статьи 327 УК РФ – использование заведомо подложного документа»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге выявили три случая зачисления детей в первые классы местных школ по поддельным свидетельствам о регистрации. По материалам прокуратуры Кировского района, проверявшей документы, возбудили уголовные дела.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ведомство, обнаружив свидетельства о регистрации детей по месту пребывания на закрепленной территории, которые вызывали сомнения, дополнительно запросило документы на ребят и их родителей.Так, например, директор лицея №88 подписал приказ о зачислении девочки 2015 года рождения, родители которой предоставили свидетельство о регистрации, которое вызывало вопросы. Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что территориальным отделом по вопросам миграции городского не выдавалось данное свидетельство не выдавалось. В базе данных девочки тоже не было.Всего в ходе надзорных мероприятий было выявлено три поддельных документа.