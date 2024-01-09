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Более шести миллионов рублей пытались нелегально вывезти через таможню Кольцово

11.58 Среда, 10 января 2024
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Более шести миллионов рублей пытались нелегально вывезти через таможню екатеринбургского аэропорта Кольцово в период праздничных выходных. Об этом сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Больше всего пытался вывезти гражданин Таджикистана, в багаже которого обнаружили 2,5 миллиона рублей.

«Разрешенную для вывоза сумму мужчине отдали, а 1,5 миллиона, превышающие лимит вывоза без декларирования, остались на хранении до решения суда. Всем нарушителям грозит штраф от половины до двукратной суммы от изъятых средств»,

– рассказали таможенники.


Они напомнили, что пересечь таможенную границу без декларирования наличных можно при наличии суммы, не превышающей 10 тысяч долларов, и неважно в какой валюте перевозятся деньги. Правила касаются только наличных. Ограничений на вывоз денег на банковских картах нет.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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