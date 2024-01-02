Больше половины екатеринбуржцев продолжили бы работать несмотря на богатство

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Больше половины опрошенных жителей Екатеринбурга (54%) заявили, что продолжили бы работать, даже если имели неограниченное количество денег. Ещё значительная часть респондентов (38%) в такой ситуации завершили бы карьеру.По данным аналитиков сервиса «Авито Работа», проводивших опрос, среди причин, по которым екатеринбуржцы не хотели бы бросать работу, общение (60%), помощь людям (40%), желание чувствовать себя нужными (34%), самореализация (тоже 34%), интерес к делу (32%) и построение карьеры (22%).Эксперты также отмечают, что, достигнув финансового благополучия, почти половина жителей уральской столицы (47%) сменили бы профессию.Больше всего «профессий для души» по мнению екатеринбуржцев в сферах туризма и гостиничного сервиса (9%), юриспруденции (8%) IT и телекоммуникаций (8%), искусства, развлечений и масс-медиа (7%), медицины и фармацевтики (7%). Ещё 6% предпочитают административную работу и по 5% – маркетинг, рекламу, PR и сельское хозяйство.