Волонтёры Свердловского РЭО помогли спасти жизнь рысёнку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Волонтёры Свердловского РЭО (Российское экологическое общество) помогли спасти жизнь истощённому рысёнку, которого обнаружили в Первоуральске.Как рассказали в организации, их волонтёры-экологи организовали гуманный отлов детёныша, после чего малыша передали волонтёру «Рысиного патруля» Денису Панову, который обеспечил рысёнку ветеринарную помощь, лечение и карантин. Он вместе со своей коллегой Анастасией выходил зверька, поставил на ноги и откормил.Сейчас рысёнок уже находится в центре реабилитации диких животных «Альфа» в Сысерти. Её назвали Афиной. Теперь ей предстоит курс реабилитации, который обещали поддержать экологи РЭО.