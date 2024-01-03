Возрастное ограничение 18+
Волонтёры Свердловского РЭО помогли спасти жизнь рысёнку
Фото: Свердловское РЭО
Волонтёры Свердловского РЭО (Российское экологическое общество) помогли спасти жизнь истощённому рысёнку, которого обнаружили в Первоуральске.
Как рассказали в организации, их волонтёры-экологи организовали гуманный отлов детёныша, после чего малыша передали волонтёру «Рысиного патруля» Денису Панову, который обеспечил рысёнку ветеринарную помощь, лечение и карантин. Он вместе со своей коллегой Анастасией выходил зверька, поставил на ноги и откормил.
Сейчас рысёнок уже находится в центре реабилитации диких животных «Альфа» в Сысерти. Её назвали Афиной. Теперь ей предстоит курс реабилитации, который обещали поддержать экологи РЭО.
Как рассказали в организации, их волонтёры-экологи организовали гуманный отлов детёныша, после чего малыша передали волонтёру «Рысиного патруля» Денису Панову, который обеспечил рысёнку ветеринарную помощь, лечение и карантин. Он вместе со своей коллегой Анастасией выходил зверька, поставил на ноги и откормил.
Сейчас рысёнок уже находится в центре реабилитации диких животных «Альфа» в Сысерти. Её назвали Афиной. Теперь ей предстоит курс реабилитации, который обещали поддержать экологи РЭО.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Сысерсткий музей маленького Бажова приглашает на святки
03 января 2024
03 января 2024
Масса скорых приехала к вокзалу Екатеринбурга из вспышки инфекции со смертельным исходом в поезде
09 января 2024
09 января 2024