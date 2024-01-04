Нейрохирурги Нижнего Тагила вернули речь пожилой пациентке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сложную операцию на головном мозге провели врачи городской больницы №1 Нижнего Тагила. Из-за опухоли в голове пожилая пациентка не могла даже говорить.Дар речи 78-летняя женщина утратила из-за опухоли размером с грецкий орех, разросшейся в лобной доле коры головного мозга. Несмотря на солидный возраст пациентки, в котором рискованы и менее сложные операции, врачи нижнетагильской больницы решили в экстренном порядке удалять новообразование хирургическим путём. Благо, сделать это позволяло современное оборудование, в том числе — нейромикроскоп, который был получен больницей в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения.Операция длилась три с половиной часа. Как сообщает сайт правительства Свердловской области, нейрохирурги Дмитрий Неволин и Кирилл Погребняк открытым методом смогли полностью удалить опухоль. Результаты стали заметны уже на второй день: пациентка начала произносить слоги и складывая их в слова. А ещё через две недели женщину выписали из больницы. Новый год она встречала дома, с вновь обретённой возможностью говорить членам своей семьи добрые пожелания на будущее.