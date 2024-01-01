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Холодная погода продлит существование главного ледового городка Екатеринбурга

19.24 Вторник, 9 января 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Проскочившая сегодня в СМИ новость о том, что ледовый городок на центральной площади Екатеринбурга проработает ещё менее недели и что уже 15 января начнётся его демонтаж, многих горожан расстроила. Впрочем, вскоре причина расстраиваться исчезла.

Из мэрии Екатеринбурга поступило сообщение, что работу главного ледового городка в городе решено продлить на неделю. Теперь датой его закрытия назначено 21 января. Как объясняют в горадминистрации, принять такое решение позволила устойчивая холодная погода. И это довольно странное объяснение. Ведь даже при всех нынешних погодных вывертах сложно было ожидать, что с середины января солнце так сильно пригреет уральскую столицу, что ледяной городок «даст течь».

Как бы там ни было, в последние два дня работы главного ледового городка Екатеринбурга в нём пройдёт ставший уже традиционным фестиваль «Ледовый штурм». Участники его будут совершать альпинистские восхождения на скорость, а «скалой» им послужит специально для этого построенная 10-метровая колона.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:24 Водитель иномарки погиб в ДТП возле посёлка Белоярский
17:27 Шесть домов в свердловском посёлке Ключевск отключили от отопления ради ликвидации аварии
16:59 Екатеринбургский аэропорт в праздничные дни принял более 226 тысяч пассажиров
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14:28 В Екатеринбурге скончался мастер ледяных скульптур Андрей Зайцев
13:59 В Нижнем Тагиле будут судить молодого водителя, обвиняемого в гибели его друзей в ДТП
13:15 Причиной выхода из строя котельной свердловского посёлка стало аварийное отключение электричества
13:00 В Сысерти на улице Большевиков решили протестировать одностороннее движение
12:33 Свердловская область оказалась лидером по количеству обращений в СК за сутки
12:05 Специалисты «Спецавтобазы» рассказали, куда екатеринбуржцам можно выбрасывать ёлки
11:37 «Невезучие» дома на Авиаторов в Екатеринбурге вновь покидает тепло
11:02 Жители свердловского посёлка заявили об отключении обогревавшей населённый пункт котельной
10:32 Екатеринбургская прокуратура заявила о многочисленных нарушениях при содержании городских дорог
10:10 В Североуральске местную жительницу избили из-за жалоб на неубранный снег
09:28 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 15-летнего юноши в Нижнем Тагиле
22:55 Целый дом в екатеринбургском микрорайоне Кольцово вновь остался без тепла
18:47 Уральцев предупредили о задержке электричек из-за инцидента со взрывным устройством на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле
18:47 Из-за ДТП на Челябинском тракте автомобилистам приходилось навещать Арамиль
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