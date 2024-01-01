Холодная погода продлит существование главного ледового городка Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Проскочившая сегодня в СМИ новость о том, что ледовый городок на центральной площади Екатеринбурга проработает ещё менее недели и что уже 15 января начнётся его демонтаж, многих горожан расстроила. Впрочем, вскоре причина расстраиваться исчезла.Из мэрии Екатеринбурга поступило сообщение, что работу главного ледового городка в городе решено продлить на неделю. Теперь датой его закрытия назначено 21 января. Как объясняют в горадминистрации, принять такое решение позволила устойчивая холодная погода. И это довольно странное объяснение. Ведь даже при всех нынешних погодных вывертах сложно было ожидать, что с середины января солнце так сильно пригреет уральскую столицу, что ледяной городок «даст течь».Как бы там ни было, в последние два дня работы главного ледового городка Екатеринбурга в нём пройдёт ставший уже традиционным фестиваль «Ледовый штурм». Участники его будут совершать альпинистские восхождения на скорость, а «скалой» им послужит специально для этого построенная 10-метровая колона.