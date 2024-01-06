В Екатеринбурге скончался мастер ледяных скульптур Андрей Зайцев

– написали представители колледжа во «ВКонтакте».

«Пятый год подряд замечательная семья Зайцевых дарит нам трёхметрового ледяного ангела, который появляется как волшебный рождественский подарок у входа в школу на радость учащимся, их родителям, всем работающим в десятилетке и просто прохожим»,