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В Екатеринбурге скончался мастер ледяных скульптур Андрей Зайцев
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 5 января ушёл из жизни мастер ледяных скульптур Андрей Зайцев. Он умер в поезде, сообщили на странице группы Уральской специальной музыкальной школе, для которой Зайцев создавал скульптуры.
Последнего своего ангела Зайцев вырезал изо льда за день до своей смерти, 4 января. На следующий день, 5 января, фигуру поставили у школы.
Без отца в его семье остались трое детей. В связи с этим музыкальная школа организовала сбор средств для помощи родным Андрея Зайцева.
В Екатеринбургской епархии рассказали, что он был одним из основателей фестиваля ледовых скульптур «Вифлеемская звезда».
«Пятый год подряд замечательная семья Зайцевых дарит нам трёхметрового ледяного ангела, который появляется как волшебный рождественский подарок у входа в школу на радость учащимся, их родителям, всем работающим в десятилетке и просто прохожим»,
– написали представители колледжа во «ВКонтакте».
Последнего своего ангела Зайцев вырезал изо льда за день до своей смерти, 4 января. На следующий день, 5 января, фигуру поставили у школы.
Без отца в его семье остались трое детей. В связи с этим музыкальная школа организовала сбор средств для помощи родным Андрея Зайцева.
В Екатеринбургской епархии рассказали, что он был одним из основателей фестиваля ледовых скульптур «Вифлеемская звезда».
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