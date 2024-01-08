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Свердловская область оказалась лидером по количеству обращений в СК за сутки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась лидером по количество обращений в информационный центр Следственного комитета России за минувшие сутки. Всего за сутки в ведомство обращалось 972 жителя региона.
На втором месте оказалась Челябинская область, откуда поступило 930 обращений, на третьем Ленинградская (771) и на четвёртом Московская (524). Всего центр СК зарегистрировал 4030 обращений от граждан.
Среди вопросов, которые интересовали людей, 10% занимают нарушения жилищных прав, 8% поступали от участников боевых действий и их семей, 6% касались бездействия должностных лиц, 5% были не согласны с порядком рассмотрения ранее поданных обращений, по 2% пришлось на нарушения прав несовершеннолетних и нарушения в сфере медобслуживания, ещё 1% на нарушения прав участников долевого строительства.
Большая часть нарушений были выделены в социальные и иные вопросы – 42% и 23% соответственно.
Также за минувшие сутки ведомство дало 3788 разъяснений и консультаций, сформировало и организовало 176 рассмотрений обращений, организовало 41 личный приём и обработало 430 комментариев в публичном пространстве.
Вчера информационный центр СК сообщал о 509 обращениях от жителей Свердловской области.
На втором месте оказалась Челябинская область, откуда поступило 930 обращений, на третьем Ленинградская (771) и на четвёртом Московская (524). Всего центр СК зарегистрировал 4030 обращений от граждан.
Среди вопросов, которые интересовали людей, 10% занимают нарушения жилищных прав, 8% поступали от участников боевых действий и их семей, 6% касались бездействия должностных лиц, 5% были не согласны с порядком рассмотрения ранее поданных обращений, по 2% пришлось на нарушения прав несовершеннолетних и нарушения в сфере медобслуживания, ещё 1% на нарушения прав участников долевого строительства.
Большая часть нарушений были выделены в социальные и иные вопросы – 42% и 23% соответственно.
Также за минувшие сутки ведомство дало 3788 разъяснений и консультаций, сформировало и организовало 176 рассмотрений обращений, организовало 41 личный приём и обработало 430 комментариев в публичном пространстве.
Вчера информационный центр СК сообщал о 509 обращениях от жителей Свердловской области.
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