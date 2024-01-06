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В Североуральске местную жительницу избили из-за жалоб на неубранный снег
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Североуральске местную жительницу Татьяну Чёрную, которая поставила на неубранный кучи снега провокационные таблички с обращением к властям, избили. В полиции информацию подтвердили.
По словам пострадавшей, после того как она установила таблички, к ней приехал «почётный житель города» вместе со своим сыном. Они, как заявляется, таскали её за волосы и пинали, заставляя извиняться за таблички. Однако позже стало известно о возбуждении следователями уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Сообщается, что прокуратура Североуральска также взяла расследование дела на контроль.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин тоже заинтересовался ситуацией и потребовал предоставить ему доклад. О подозреваемых либо обвиняемых по делу пока ничего не сообщалось. Сама Татьяна Черная утверждает, что её якобы избили предприниматели Селимхан и Нажмудин Зекераевы, владеющие фирмой «СибирьЭкоСтрой». По данным Следкома, напасть на женщину могли местные предприниматели, деятельность которых связана с работой коммунальных служб.
По словам пострадавшей, после того как она установила таблички, к ней приехал «почётный житель города» вместе со своим сыном. Они, как заявляется, таскали её за волосы и пинали, заставляя извиняться за таблички. Однако позже стало известно о возбуждении следователями уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Сообщается, что прокуратура Североуральска также взяла расследование дела на контроль.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин тоже заинтересовался ситуацией и потребовал предоставить ему доклад. О подозреваемых либо обвиняемых по делу пока ничего не сообщалось. Сама Татьяна Черная утверждает, что её якобы избили предприниматели Селимхан и Нажмудин Зекераевы, владеющие фирмой «СибирьЭкоСтрой». По данным Следкома, напасть на женщину могли местные предприниматели, деятельность которых связана с работой коммунальных служб.
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