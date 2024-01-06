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В Следственный комитет за сутки обратились 509 раз из Свердловской области

18.03 Понедельник, 8 января 2024
Фото: Вечерние ведомости
За прошедшие сутки от жителей Свердловской области поступило 509 обращений в Информационный центр Следственного комитета России. Такой статистикой поделилось ведомство. Больше свердловчан в СК обращались только жители Москвы — 632 раза. Также в информационном центре рассказали о количестве обращений из Ростовской и Ульяновской областей — 414 и 320. Всего обратилось 3537 граждан.

Жители России обращались с различными вопросами, включая бездействии должностных лиц органов власти, нарушения в сфере медицинского обслуживания, жилищные права, а также другие социальные вопросы.

Принятые меры, о которых рассказало ведомство: было дано 3359 консультаций, сформировано 178 рассмотрений обращений, а также организован 101 личный прием. Кроме того, было обработано 475 комментариев в публичном пространстве.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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18:37 В Антитеррористической комиссии Свердловской области подтвердили инцидент со взрывным устройством возле станции Сан-Донато
18:26 В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили инцидент со взрывным устройством на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле
18:03 В Следственный комитет за сутки обратились 509 раз из Свердловской области
16:34 В 2023 году 4,5 тысячи семей получили знак отличия «Совет да любовь» в Свердловской области
16:24 В прокуратуре Нижнего Тагила проводят проверку после нападения троих подростков на несовершеннолетнего
15:24 В МВД обещают принять меры в отношении полицейского, который назвал «раздутым» инцидент с избиением девочки в Нижнем Тагиле
14:29 Екатеринбургские СМИ сообщают об изнасиловании отцом своей дочери-первоклассницы
13:50 Пожарные не смогли подъехать к дому из-за нечищеной дороги в ЖК «Светлый» в Екатеринбурге
13:16 Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе «Екатеринбург — Алапаевск»
12:58 Свердловскую область за 2023 год посетили более трёх миллионов туристов
11:28 Глава СК взялся за дело об избиении шестилетнего ребенка матерью в Красноуральске
11:14 Самыми популярными именами для новорожденных 2023 года в Свердловской области стали София и Михаил
23:25 В страдавших после аварии от холода домах в Кольцово появилось отопление
22:38 Екатеринбургский ХК «Автомобилист» не смог удержать победный счёт в матче с «Ак Барсом»
20:12 БК «Уралмаш» одержал свою самую крупную победу в Единой лиге ВТБ
18:54 В автомобильной аварии по дороге к аэропорту Кольцово есть пострадавшие
17:41 На дороге к аэропорту Кольцово столкнулись пять машин
16:08 Гору Бессонова удалось отбить от очередного «Баден-Бадена»
14:23 Путешествующий по России британский блогер навестит Екатеринбург
14:00 В замерзающих домах микрорайона Кольцово начали болеть дети
13:03 Рождественскую вечёрку устроит «Фолкъ-Толкъ» в Музее истории Екатеринбурга
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