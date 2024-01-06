В Следственный комитет за сутки обратились 509 раз из Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки от жителей Свердловской области поступило 509 обращений в Информационный центр Следственного комитета России. Такой статистикой поделилось ведомство. Больше свердловчан в СК обращались только жители Москвы — 632 раза. Также в информационном центре рассказали о количестве обращений из Ростовской и Ульяновской областей — 414 и 320. Всего обратилось 3537 граждан.Жители России обращались с различными вопросами, включая бездействии должностных лиц органов власти, нарушения в сфере медицинского обслуживания, жилищные права, а также другие социальные вопросы.Принятые меры, о которых рассказало ведомство: было дано 3359 консультаций, сформировано 178 рассмотрений обращений, а также организован 101 личный прием. Кроме того, было обработано 475 комментариев в публичном пространстве.