Свердловское УГИБДД может запретить движение общественного и грузового транспорта из-за неубранных дорог





– говорится в сообщении. «Госавтоинспекция как надзорный орган предупреждает собственников дорог, что в случае непринятия своевременных мер по ликвидации последствий прошедшего на территории области снегопада, в целях обеспечения безопасности граждан на дорогах региона, в соответствие с требованиями законодательства, будут приняты меры по ограничению движения общественного и грузового транспорта в Екатеринбурге на всех участках дорог, а также в других городах области, до приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В свердловском УГИБДД заявили о своём намерении ввести ограничения на движения общественного и грузового транспорта в Екатеринбурге и других городах области, если дороги не приведут в нормальное состояние.В пресс-группе региональной Госавтоинспекции «Вечерним ведомостям» сообщили, что их сотрудники на протяжении уже нескольких месяцев продолжают фиксировать факты неудовлетворительных дорожных условий в регионе, которые выражаются в «зимней скользкости» на проезжей части, тротуарах, остановочных комплексах, сужения полос снежными валами, ограничивающими видимость, в том числе и при выезде с прилегающих территорий.В связи с этим в ГИБДД сделали вывод, что дорожные службы не справляются со своими обязательствами.