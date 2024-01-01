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Свердловское УГИБДД может запретить движение общественного и грузового транспорта из-за неубранных дорог

15.11 Суббота, 6 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском УГИБДД заявили о своём намерении ввести ограничения на движения общественного и грузового транспорта в Екатеринбурге и других городах области, если дороги не приведут в нормальное состояние.

В пресс-группе региональной Госавтоинспекции «Вечерним ведомостям» сообщили, что их сотрудники на протяжении уже нескольких месяцев продолжают фиксировать факты неудовлетворительных дорожных условий в регионе, которые выражаются в «зимней скользкости» на проезжей части, тротуарах, остановочных комплексах, сужения полос снежными валами, ограничивающими видимость, в том числе и при выезде с прилегающих территорий.

В связи с этим в ГИБДД сделали вывод, что дорожные службы не справляются со своими обязательствами.

«Госавтоинспекция как надзорный орган предупреждает собственников дорог, что в случае непринятия своевременных мер по ликвидации последствий прошедшего на территории области снегопада, в целях обеспечения безопасности граждан на дорогах региона, в соответствие с требованиями законодательства, будут приняты меры по ограничению движения общественного и грузового транспорта в Екатеринбурге на всех участках дорог, а также в других городах области, до приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние»,

– говорится в сообщении.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:31 В Екатеринбурге жители домов на Авиаторов почти неделю живут без отопления
10:00 В Каменске-Уральском пьяный пешеход спровоцировал аварию
22:01 Два пациента новоуральской больницы погибли в пожаре
21:37 ХК «Автомобилист» уверенно победил на выезде «Сочи» и поднялся ещё на одну строчку в таблице
20:56 Локомотив «сбежал» с рельсов под Серовом
18:24 Более 400 единиц техники брошено на уборку улиц Екатеринбурга от снега
17:04 Неделю жители Кольцово не могут добиться нормальной подачи воды и отопления
15:26 В ДТП в посёлке Пышма пострадали четверо
14:36 Выкинувшего младенца из окна екатеринбуржца отправили в СИЗО
14:00 Несовершеннолетний уралец погиб в Берёзовском
13:10 Тамбовский электро-фолк-коллектив даст бесплатный концерт в Ельцин Центре
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11:47 Одного закладчика убрали с улиц Нижнего Тагила сотрудники ППС
10:17 Первая в 2024 году орнитологическая экскурсия пройдёт в дендропарке Екатеринбурга
21:58 Стали известны новые подробности истории с убийством годовалого ребёнка в Екатеринбурге
17:42 Выехавший из Нижнего Тагила первый «полностью импортозамещённый» поезд РЖД сломался
17:07 Движение верхнепышминских трамваев восстановили
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