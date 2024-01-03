Возрастное ограничение 18+
В Краснотурьинске скончался режиссёр местного театра кукол
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске ушёл из жизни актёр и режиссёр местного театра кукол Виктор Савин. Это произошло 3 января, сообщили его коллеги на странице группы театра во «ВКонтакте».
С 1986 года Виктор Савин был актёром и режиссёром Краснотурьинского театра кукол, а с 2007 по 2010 год – главным режиссёром. Ранее поставленные им спектакли продолжают играть и по сей день.
«На 77 году жизни, после продолжительной болезни, остановилось сердце прекрасного и талантливого режиссёра Виктора Савина. Его творческий подход, его способность раскрыть таланты каждого исполнителя и привнести в спектакль что-то особенное – это то, за что мы всегда будем помнить этого удивительного Мастера. Светлая память дорогому человеку. Помним, любим, скорбим»,
– написали коллеги режиссёра.
С 1986 года Виктор Савин был актёром и режиссёром Краснотурьинского театра кукол, а с 2007 по 2010 год – главным режиссёром. Ранее поставленные им спектакли продолжают играть и по сей день.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Умер уральский художник Лев Карнаухов
02 января 2024
02 января 2024
СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего в Асбесте
29 декабря 2023
29 декабря 2023