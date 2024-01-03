В Краснотурьинске скончался режиссёр местного театра кукол

– написали коллеги режиссёра.

«На 77 году жизни, после продолжительной болезни, остановилось сердце прекрасного и талантливого режиссёра Виктора Савина. Его творческий подход, его способность раскрыть таланты каждого исполнителя и привнести в спектакль что-то особенное – это то, за что мы всегда будем помнить этого удивительного Мастера. Светлая память дорогому человеку. Помним, любим, скорбим»,