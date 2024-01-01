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Первая в 2024 году орнитологическая экскурсия пройдёт в дендропарке Екатеринбурга
Фото Антона Каптелова
Сегодня, 5 января, в Екатеринбурге состоится первая в наступившем году орнитологическая экскурсия. Её участники будут заниматься бёрдвотчингом — наблюдением за птицами, населяющими город.
Территорией для бёрдвотчинга на этот раз станет дендрологический парк на улице 8 Марта. Экскурсанты пройдутся по его заснеженным аллеям и посмотрят, каких птиц можно найти в центре Екатеринбурга в зимний период. От гида Ольги Мартюшевой они получат исчерпывающую информацию о том, какие птицы покидают на зиму уральскую столицу ради более тёплых краёв, а какие остаются зимовать, узнают, чем лучше всего в холодные времена наполнять птичьи кормушки. В программу экскурсии входит так же прямое общение с пичугами, которых можно будет покормить с рук.
Начало орнитологической экскурсии запланировано на 13:00. Билеты на неё ещё не поздно приобрести в режиме онлайн.
Территорией для бёрдвотчинга на этот раз станет дендрологический парк на улице 8 Марта. Экскурсанты пройдутся по его заснеженным аллеям и посмотрят, каких птиц можно найти в центре Екатеринбурга в зимний период. От гида Ольги Мартюшевой они получат исчерпывающую информацию о том, какие птицы покидают на зиму уральскую столицу ради более тёплых краёв, а какие остаются зимовать, узнают, чем лучше всего в холодные времена наполнять птичьи кормушки. В программу экскурсии входит так же прямое общение с пичугами, которых можно будет покормить с рук.
Начало орнитологической экскурсии запланировано на 13:00. Билеты на неё ещё не поздно приобрести в режиме онлайн.
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