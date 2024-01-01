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Холода внесли изменения в график работы Парка Маяковского
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сильные морозы, вернувшиеся в Свердловскую область, повлияли на работу Парка Маяковского в Екатеринбурге. Администрация парка решила временно «заморозить» все активности.
«Из-за низкой температуры все праздничные мероприятия завтра отменяются», — такое сообщение появилось во вторник, 2 января, в ВК-группе Парка Маяковского. И хоть уже на четверг синоптики предсказывают некоторое температурное послабление (всего-то «-17» днём), руководство ЦПКиО отодвинуло запланированную ранее программу на 8 января.
Меж тем, Парк Маяковского не закрылся для посетителей. Люди могут по-прежнему приходить, чтобы прогуляться по его аллеям или заглянуть на «Фабрику подарков» дедушки Мороза. И даже популярный в городе каток «Северное Сияние» продолжит работу (сегодня — с двух часов дня). Вот только сотрудники парка просят гостей одеваться в эти дни потеплее.
«Из-за низкой температуры все праздничные мероприятия завтра отменяются», — такое сообщение появилось во вторник, 2 января, в ВК-группе Парка Маяковского. И хоть уже на четверг синоптики предсказывают некоторое температурное послабление (всего-то «-17» днём), руководство ЦПКиО отодвинуло запланированную ранее программу на 8 января.
Меж тем, Парк Маяковского не закрылся для посетителей. Люди могут по-прежнему приходить, чтобы прогуляться по его аллеям или заглянуть на «Фабрику подарков» дедушки Мороза. И даже популярный в городе каток «Северное Сияние» продолжит работу (сегодня — с двух часов дня). Вот только сотрудники парка просят гостей одеваться в эти дни потеплее.
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