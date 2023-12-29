Екатеринбург попал в топ популярных направлений для туристов-одиночек в январе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Екатеринбург вошел в топ-10 в самых популярных направлений для туристов-одиночек в январе, заняв восьмое место.Первое место разделили Москва и Сочи с 16% одиночных бронирований. На втором месте Санкт-Петербург (12%), а на третьем Казань (2%), сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУТакже в список самых популярных направлений попали Анапа, Владивосток, Краснодар, Ялта, Красная поляна.