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Сотрудники ДПС поймали больше 30 пьяных водителей в Свердловской области первого января
Фото: Вечерние ведомости
ГИБДД по Свердловской области предоставила сведения о происшествиях на дорогах за 1 января. В первый день нового года произошло пять дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили семь человек, один из них несовершеннолетний. Один человек погиб.
Также ГИБДД сообщает, что:
- 31 водитель находился в состоянии опьянения
- трое водителей находились в состоянии опьянения и не имели прав
- трое водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования
- трое водителей повторно управляли автомобилем в состоянии опьянения
- 22 водителя не имели прав
Автомобилисты были отстранены от управления транспортными средствами. На троих водителей были возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии.
Также ГИБДД сообщает, что:
- 31 водитель находился в состоянии опьянения
- трое водителей находились в состоянии опьянения и не имели прав
- трое водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования
- трое водителей повторно управляли автомобилем в состоянии опьянения
- 22 водителя не имели прав
Автомобилисты были отстранены от управления транспортными средствами. На троих водителей были возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии.
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