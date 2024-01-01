Сотрудники ДПС поймали больше 30 пьяных водителей в Свердловской области первого января

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

ГИБДД по Свердловской области предоставила сведения о происшествиях на дорогах за 1 января. В первый день нового года произошло пять дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили семь человек, один из них несовершеннолетний. Один человек погиб.Также ГИБДД сообщает, что:- 31 водитель находился в состоянии опьянения- трое водителей находились в состоянии опьянения и не имели прав- трое водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования- трое водителей повторно управляли автомобилем в состоянии опьянения- 22 водителя не имели правАвтомобилисты были отстранены от управления транспортными средствами. На троих водителей были возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии.