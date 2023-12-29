Возрастное ограничение 18+
Появились дополнительные электрички из Екатеринбурга в Верхотурье в формате «тур выходного дня»
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская железная дорога назначила дополнительные скорые электрички Екатеринбург – Верхотурье. Они будут удобны для тех, кто хочет побывать в «духовной столице» Свердловской области – отправление утром, а вернуться обратно можно будет уже вечером.
С 3 по 8 января рейсы будут выполняться каждый день. В дальнейшем электрички будут ходить по выходным и праздникам.
Расписание:
№7077 Екатеринбург – Верхотурье: отправление в 06:53, прибытие в 11:28;
№7078 Верхотурье – Екатеринбург: отправление в 17:43, прибытие в 22:06.
Остановки: ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя.
С 3 по 8 января рейсы будут выполняться каждый день. В дальнейшем электрички будут ходить по выходным и праздникам.
Расписание:
№7077 Екатеринбург – Верхотурье: отправление в 06:53, прибытие в 11:28;
№7078 Верхотурье – Екатеринбург: отправление в 17:43, прибытие в 22:06.
Остановки: ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Первый «полностью импортозамещённый» поезд РЖД выполнил первый рейс из Екатеринбурга
28 декабря 2023
28 декабря 2023