МЧС в Новоуральске дарит многодетным семьям пожарные извещатели

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сотрудники МЧС Новоуральска посещают многодетные семьи, чтобы рассказать правила безопасного поведения для профилактики пожаров. А кроме того, спасатели дарят пожарные извещатели. Устройство предназначено для извещения о начале пожара на самой ранней стадии.Пожарные рассказывают, как правильно установить извещатель. Важным пунктом для качественной работы устройства, является высота его расположения, подчеркивают спасатели, так как продукты горения устремляются вверх, поэтому для размещения устройства лучше использовать потолок.«Горячие продукты горения устремляются вверх, поэтому устройство необходимо размещать как можно выше, на потолке. Так он сработает в самой ранней стадии развития пожара и своим громким, пронзительным сигналом сообщит домочадцем, что необходимо покинуть опасную зону и вызвать пожарную охрану», – рассказывают в МЧС по Свердловской области.Сотрудники не забывают рассказать и о самом главном – как не допустить возникновения пожара.